Tutta la bellezza del cotone bio

L'intera filiera dell'industria tessile ha un pesante impatto ambientale. Ma se venisse usato cotone biologico il pesante contributo inquinante di pesticidi, concimi di sintesi e tinture artificiali diminuirebbe del 92 per cento! Questo è quanto emerge dal rapporto ?Well dressed??, scritto da Julian Allwood e Soren Laursen, dell?Institute for manifacturing dell?università di Cambridge. Secondo la Allwood, incoraggiare i consumatori a scegliere cotone biologico e canapa al posto dei tessuti tradizionali, effettuare meno lavaggi, tenerli più a lungo ridurrebbe enormemente l?impatto ecologico dell?industria tessile, della moda, della produzione di capi d?abbigliamento. La ricercatrice aggiunge che un sistema di ?etichettatura ecologica? aiuterebbe i consumatori a scegliere bene, esplicitando la provenienza dei vestiti, il tipo di materiale usato, i trattamenti a cui sono sottoposti e dove sono stati confezionati. Secondo i dati forniti da Organic Exchange in una conferenza svoltasi in Belgio, il fatturato del mercato del cotone biologico potrebbe triplicare da qui al 2008 passando dagli attuali 900 milioni ai 2,6 miliardi di dollari. Alcuni tra i più grossi produttori di abbigliamento stanno investendo nel prodotto: Marks & Spencer, Levi's, Nike, CO-OP, Patagonia, Timberland e Wal-Mart vendono già tessuti bio. Reebok, C&A, Hennes & Mauritz, Target e Next stanno iniziando. Varie associazioni internazionali hanno annunciato che stanno studiando uno standard comune che dovrebbe chiamarsi Global Organic Textiles Standard "(GOTS). Tra queste: OTA (USA), Soil Association (UK), Organic Cotton Association (Giappone), l?IVN (Germania) et IMO (Svizzera). Paola Magni