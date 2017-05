Ripulire gli oceani dalla plastica, l’iniziativa Corona x Parley

È difficile immaginare l’inquinamento da plastica in un paesaggio da cartolina idilliaca, finché non lo vedi con i tuoi occhi. Non stiamo parlando di Tulum con le sue acque incantevoli, che ha ospitato la conferenza stampa mondiale di lancio del progetto Corona x Parley per la pulizia degli oceani, ma delle tante spiagge del mondo, anche bellissime, invase dalla plastica, dove bottiglie, cassette di polistirolo, ciabatte e molti altri oggetti la fanno da padrone, inquinando l’ambiente. Oggetti che solo in parte sono stati abbandonati sul posto, ma che principalmente arrivano dal mare, interi o frammentati dall’erosione in pezzi più piccoli, ancor più pericolosi perché possono essere scambiati per cibo dai pesci, dalle tartarughe, dagli uccelli. Che li mangiano, facendoli entrare nella catena alimentare.

L’alleanza Corona x Parley

100 isole da proteggere con la strategia A.I.R. (Avoid, Intercept, Redesign)

L'impegno di Corona