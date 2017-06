Run for the oceans, Adidas organizza una corsa per salvare gli oceani

Gli oceani, che un tempo ribollivano di vita, sono oggi sempre più vuoti, uccisi lentamente dalle tonnellate di plastica che ogni anno vengono gettate in acqua, dal sovrasfruttamento delle popolazioni ittiche, dalle pratiche di acquacoltura insostenibili, dall’introduzione di specie alloctone e, naturalmente, dai cambiamenti climatici che ne hanno alterato la composizione chimica. L’enorme quantità di gas serra immessi in atmosfera sta aumentando rapidamente l’acidità degli oceani e potrebbe presto renderli invivibili per la maggior parte delle creature marine. Per contribuire alla salvaguardia degli oceani e denunciare la minaccia dei rifiuti di plastica, Adidas e Parley for the Oceans, organizzazione che si occupa della tutela degli ecosistemi oceanici, hanno organizzato una corsa che coinvolgerà runner da tutto il mondo.

Runner di tutto il mondo uniti per gli oceani

Come partecipare

Audio motivazionale

New York si colora di blu

adidas e Parley contro i rifiuti plastici

Correre verso il cambiamento