Unipol, contro i cambiamenti climatici ci vuole conoscenza e resilienza

L’impegno in termini di responsabilità sociale è strutturale alla nascita del Gruppo Unipol. Da oltre vent'anni dà conto agli stakeholder e ai clienti del suo impegno sociale, per questo non deve sorprendere se ha scelto di organizzare dieci giorni di appuntamenti sui cambiamenti climatici, in vista della conferenza delle Nazioni Unite di Parigi, per comprendere meglio gli scenari del futuro. Dieci giorni che si sono conclusi il 3 novembre con la partecipazione ad Ecomondo, l’esposizione dedicata all’economia circolare e sostenibile che si tiene ogni anno a Rimini, attraverso l’incontro “Unipol per il clima”.