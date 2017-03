Il 14 marzo è la Giornata nazionale del paesaggio. Per uno sviluppo consapevole del territorio

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”. La tutela del paesaggio è uno dei principi fondamentali inseriti nella Costituzione e valore determinante nello sviluppo sostenibile della società. Per questo in Mibact (ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) ha istituito per il 14 marzo 2017 la prima edizione della Giornata nazionale del paesaggio.

Giornata nazionale del paesaggio. Oltre 120 eventi in tutta Italia

Un Osservatorio per la qualità del paesaggio