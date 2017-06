Agenda 2030, imprese e finanza firmano il primo manifesto italiano

Mentre Donald Trump annuncia l’uscita dall’Accordo di Parigi, suscitando lo scalpore e la preoccupazione della comunità internazionale, dall’Italia arriva un messaggio ben più confortante per il futuro del Pianeta. Per la prima volta in assoluto, il mondo delle imprese e quello della finanza decidono di stingere una vera e propria alleanza per l’Agenda 2030, impegnandosi a lavorare insieme per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdgs).

Un manifesto per l’Agenda 2030

.@glgalletti "Fare impresa nel rispetto dell'ambiente è diventato elemento di competitività non più di vincolo" #FestivalSviluppoSostenibile pic.twitter.com/mbwj89UgnY — ASviS (@ASviSItalia) 1 giugno 2017

Imprese e finanza diventino il motore dello sviluppo sostenibile

Il Festival dello sviluppo sostenibile 2017

Foto in apertura © ASviS