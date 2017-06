I governi di Italia, Germania e Francia hanno risposto alla decisione di Donald Trump di abbandonare l’Accordo di Parigi con una dichiarazione congiunta dai toni molto duri. Di seguito le parole del presidente del consiglio Paolo Gentiloni, del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel.

