Festival italiano dello sviluppo sostenibile, dal 22 maggio la prima edizione in tutta Italia

Quando al Sustainable Development Summit di New York l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) per il post-2015, la comunità internazionale ha salutato con favore la scelta di porre dei traguardi chiari, concreti, ambiziosi e misurabili. Ma il tempo passa inesorabile e ormai abbiamo a disposizione solo 13 anni per rivoluzionare il nostro sistema sociale ed economico e costruire un mondo più sostenibile ed equo. Servirà il lavoro di tutti, dalle aziende multinazionali ai singoli cittadini. Proprio per questo l’ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) ha deciso di lanciare il Festival italiano dello sviluppo sostenibile.

Festival italiano dello sviluppo sostenibile, dove e quando

Si apre a Napoli, si chiude a Roma

A Milano si parla di finanza responsabile

