Ankara, ucciso l’ambasciatore russo in Turchia

L’ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso con un colpo di pistola. Il diplomatico è morto ad Ankara mentre veniva trasportato in ospedale con un’ambulanza: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Altre tre persone sono rimaste ferite in quello che immediatamente è stato definito dalle autorità di Mosca “un atto terroristico”.

“L’assassino ha parlato della Siria”

URGENT: Attacker ‘neutralized’, says Anadolu news agency https://t.co/oHK7ihnwn0 — RT (@RT_com) 19 dicembre 2016

L'attentatore è un agente della polizia