Antibiotici negli allevamenti, anche gli investitori dicono basta

Dopo il tabacco, le armi e la pornografia, si sta delineando un nuovo campo di battaglia per gli investitori responsabili: gli antibiotici negli allevamenti. Se ormai è scientificamente dimostrato che l’uso di antibiotici negli allevamenti intensivi è una minaccia concreta per la salute umana, non si può più pensare che il mondo della finanza resti fermo a guardare, fossilizzato sul profitto a tutti i costi.

Perché si usano gli antibiotici negli allevamenti

Cosa dice il report di AMP Capital

Le persone e le autorità Stati si stanno attivando

Cosa possono fare gli investitori