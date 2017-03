Anche il rubinetto si mette il braccialetto

Un braccialetto azzurro di gomma è il promemoria che i bambini indosseranno e useranno per ricordarci di non sprecare acqua. Lo scopo della nuova campagna è stimolare il cambiamento spontaneo e permanente di abitudini. Un piccolo gesto quotidiano d’igiene personale può contribuire ad arginare un problema preoccupante come lo spreco di acqua dolce, risorsa limitata e sempre più preziosa.

La campagna #giuilrubinetto di Legambiente e Ogilvy Change

Il braccialetto Acqualoop nelle scuole