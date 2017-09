Arabia Saudita, le donne festeggiano: finalmente possono guidare

È un giorno di festa per le donne in Arabia Saudita: da oggi possono prendere lezioni di guida e spostarsi autonomamente, senza l'obbligo di farsi accompagnare da un autista di sesso maschile. Lo stabilisce un decreto emanato dal re Salman, monarca assoluto del regno saudita. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal 24 giugno 2018.

Una conquista importante per l'Arabia Saudita

“Finalmente posso comprare l’automobile dei miei sogni”

You want a statement here is one: "Saudi Arabia will never be the same again. The rain begins with a single drop" #Women2Drive ❤️ — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) 26 settembre 2017

Il percorso è ancora lungo

La direzione è quella giusta