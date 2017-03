L’artista del padiglione del Regno Unito a Expo 2015 suona con le api, dal vivo

Ha ammaliato e sorpreso i visitatori di Expo Milano 2015 con centinaia di luci e pezzi di acciaio e il ronzio delle api collegate in diretta streaming da un alveare nel Regno Unito. The Hive (l'alveare, appunto) ha stupito in modo particolare chi ha potuto ammirarlo di notte brillare di una luce calda e tenue, come se stesse sussurrando e respirando quieto tra i fiori di campo ai suoi piedi. Concepito come il pezzo centrale del padiglione britannico per l'esposizione universale di Milano e progettato per avere una seconda vita dopo l'evento, a giugno l'installazione è stata ricostruita a Londra, in quella che sarà la sua casa definitiva: i Giardini botanici di Kew, tra i più prestigiosi nel loro genere e con una storia di oltre 250 anni. Invalid Gallery L'alveare è stato progettato dallo studio di Wolfgang Buttress in collaborazione con BDP e Simmonds Studio. Artista britannico, Buttress è anche un musicista e a partire dal ronzio delle api ha composto la musica che è diventata la colonna sonora dell'alveare, sia durante i sei mesi di esposizione universale, sia a Kew. Recentemente però l'artista è anche andato in concerto con la sua band BE. Special guest: le api. Gli abbiamo chiesto di parlarci dei suoi concerti, della musica dell'alveare e di come sia arrivato a questa idea. Come avete fatto a portare il ronzio delle api ad un pubblico fuori dal vero alveare? Inseriamo all'interno di un alveare degli accelerometri che misurano le vibrazioni e l'energia dell'alveare stesso. Questi segnali vengono digitalizzati e modulati e trasformati in suoni che vengono poi mandati via internet in live streaming alle sale dove si esibiscono i musicisti. Lo streaming offre alla band spazio per improvvisare durante i concerti? Il suono generato dalle api che il pubblico sente è live e in tempo reale. Sappiamo che questo ronzio è in chiave di Do. Il drone dell'alveare poi offre sia uno sfondo visuale alla performance sia un'ispirazione istantanea per la band. I musicisti percepiscono l'energia delle api ma anche segnali occasionali di comunicazione più specifici - fischi, mugolii, suoni striduli o strombettanti. Questi suoni specifici e il ronzio generare creano un'atmosfera a cui i musicisti rispondono in tempo reale. Come riuscite a creare un link con l'alveare inteso come entità vivente? Suoniamo con un sistema audio 3D completamente immersivo quindi c'è una connessione tra ape, musicista e spettatore. Un membro individuale del pubblico è solo una parte del triangolo. L'idea è quella di creare una connessione e lasciarsi andare. Non sono semplicemente i musicisti ma l'esperienza nel suo complesso, tra suono, luce, pubblico, ambiente e odore, a creare il canale.