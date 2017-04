Avvertenza ai lettori: il video che pubblichiamo, mandato in onda dall'emittente inglese Bbc, contiene immagini particolarmente cruente. Una sessantina di persone, compresi alcuni bambini, sono stati uccisi da un bombardamento aereo effettuato attorno alle 7 di mattina del 4 aprile sulla città di Khan Cheikhoun, nel nord-ovest della Siria. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale - che cita i “Caschi bianchi” (volontari che soccorrono la popolazione civile) - sarebbero stati utilizzati nel corso dell’attacco “gas tossici”.

