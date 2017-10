La Birmania ha votato. E Aung San Suu Kyi è in testa

A poche ora dalle elezioni in Birmania (Myanmar) che si sono tenute l'8 novembre, la commissione elettorale ha cominciato a diffondere i primi risultati preliminari. Per ora il partito d'opposizione guidato da Aung San Suu Kyi, National league for democracy (Nld), è in testa avendo conquistato 35 dei 36 seggi parlamentari nella regione di Yangon, il centro economico del paese.