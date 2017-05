Da lunedì 8 maggio (e fino al 18) i membri delle delegazioni inviate da 196 nazioni di tutto il mondo sono riuniti a Bonn, in Germania. Ovvero nella città che ospiterà, nel prossimo mese di novembre, i negoziati della Cop 23, dai quali ci si attende un avanzamento concreto nel processo di attuazione concreta dell’Accordo di Parigi, siglato al termine della Cop 21 nel 2015.

Over 200 investors with USD 15 trillion in assets urge rapid #ParisAgreement implementation https://t.co/YpzpqDO2oM Letter to #G7 and #G20 pic.twitter.com/nbCh7rjhlh