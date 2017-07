Le ong alla Cop 22 a dir poco preoccupate dalla vittoria di Trump

L’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è arrivata come un fulmine a ciel sereno alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop 22). In particolare, le associazioni ambientaliste riunite a Marrakech per il summit internazionale, hanno voluto ribadire immediatamente la loro determinazione a proseguire la lotta contro i cambiamenti climatici. Nel corso della sua campagna elettorale, il neo-presidente americano si era spinto fino ad annunciare l’intenzione di “annullare l’Accordo di Parigi” raggiunto al termine della Cop 21. Una posizione estremamente preoccupante, che è stata suffragata da numerose altre dichiarazioni di Trump nelle quali il miliardario si è mostrato particolarmente incline alle posizioni dei cosiddetti “climato-scettici” (coloro cioè che negano l’esistenza del riscaldamento dell’atmosfera terrestre).

“Lotteremo senza esclusione di colpi”

Lo spettro di Myron Ebell all'Agenzia per l'ambiente