La Corea del Nord lancia un missile che sorvola il Giappone

Due minuti prima delle sei di mattina ora locale (quando in Italia erano ancora le 23), dalla città di Sunan, non lontano dalla capitale Pyongyang, le autorità militari della Corea del Nord hanno premuto il pulsante di accensione di un missile balistico a lunga gittata. Si è trattato dell’ennesimo test ordinato dal regime di Kim Jong-un, che stavolta ha assunto un carattere particolarmente inquietante per la comunità internazionale e, soprattutto, per le nazioni vicine.

Riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

China calls for restraint after North Korea missile launch over Japan https://t.co/iJl4lcYwAX pic.twitter.com/U8wv40P2Ej — Reuters Top News (@Reuters) 29 agosto 2017

Il precedente del 1998 e la soluzione diplomatica tra Corea del Nord e Stati Uniti