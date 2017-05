Leonardo DiCaprio produce un film sulla morte della lupa più amata di Yellowstone

Da Wolf of Wall Street ad American wolf. Dalla storia di un broker alla vita di una lupa di Yellowstone. Leonardo DiCaprio smette i panni dell’attore e veste quelli di produttore per raccontare attraverso un film-indagine la storia di 832F, femmina di lupo (Canis Lupus) accolta nel parco di Yellowstone e diventata ben presto beniamina di escursionisti e ricercatori. La sua fama era dovuta al suo carisma, 832F era infatti una femmina alfa ed era a capo di un branco numeroso, fatto insolito in un branco di lupi nei quali a comandare è solitamente un maschio. L’animale, ribattezzato 0-Six dall’anno di nascita, il 2006, nel dicembre del 2012 deve far fronte al duro inverno che trasforma il parco in un deserto di ghiaccio, le prede scarseggiano ma i suoi cuccioli hanno bisogno di cibo. Prende così una decisione, lasciare l’area protetta del parco per avventurarsi fuori, verso un mondo alieno e ostile. Qui la lupa viene abbattuta con un colpo di fucile da un cacciatore, un anno dopo che l’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente aveva deciso di rimuovere i lupi dalla lista delle specie a rischio.