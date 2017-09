Di cosa dobbiamo preoccuparci davvero dopo il caso di malaria autoctona

Una bambina di Trento è morta di malaria all’ospedale di Brescia nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre dopo essere stata ricoverata prima a Portogruaro e poi a Trento per complicazioni dovute al fatto che era affetta da diabete mentre si trovava in vacanza con i genitori a Bibione, in provincia di Venezia. La bimba avrebbe – secondo le ricostruzioni – poi contratto la malaria nell’ospedale di Trento. La morte ha suscitato molte polemiche sulla possibilità che la causa dell’infezione sia da imputare ai migranti che arrivano in Italia da regioni dove questa malattia è endemica. All’ospedale di Trento due bambini originari del Burkina Faso erano ricoverati per malaria in stanze diverse da quelle della bimba di Trento, dopo essere tornati da un viaggio nel paese di origine. La realtà dei fatti, però, è ben diversa dalle tesi sostenute da chi ha alimentato le polemiche a sfondo razzista visto che la malattia non può essere trasmessa da una persona all’altra. Una realtà che rende quasi impossibile risalire alla causa di questo episodio che ha pochissimi precedenti nel nostro paese. Per questo è fondamentale capire se le zanzare anofele presenti in Italia abbiano acquisito o meno la capacità di tramettere la malaria con efficienza.

Cos’è la malaria

Come si trasmette la malaria e qual è il ruolo delle zanzare anofele

Perché gli immigrati non c’entrano nulla con il caso di malaria

Ora c'è da capire una cosa fondamentale

La tropicalizzazione del clima aumenta il rischio malaria