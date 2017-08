Ecco perché i cuccioli sono così carini

È innegabile, i cuccioli sono universalmente considerati più carini e piacevoli da guardare rispetto ai loro genitori. Ci conquistano con i loro grandi occhi, i volti soffici e le caratteristiche infantili. I cuccioli del regno animale devono affrontare quotidianamente sfide estreme, e risultare attraenti verso gli adulti della propria specie è un vantaggio, ma perché risultano irrimediabilmente attraenti anche per noi umani? Secondo Konrad Lorenz, il padre della moderna etologia, esiste un vero e proprio schema, detto “baby schema”, in grado di spiegare la nostra passione per bambini e cuccioli. Lo scienziato spiega quest’attrazione con un insieme di caratteristiche fisiche comuni alle varie specie, come la testa grossa e il viso piccolo rispetto al cranio, gli occhi grandi e tondi, le orecchie piccole, il muso corto, le guance paffute, gli arti corti e grassocci, le forme arrotondate e la pelle morbida, completano il quadro un’andatura goffa e un comportamento sempre votato al gioco. Si pensa che queste caratteristiche servano ad aumentare le possibilità di sopravvivenza dei cuccioli e fanno sì che talvolta animali adulti possano prendersi cura di piccoli di specie differenti. Numerosi esperimenti scientifici effettuati nel corso degli anni hanno dimostrato che gli esseri umani adulti provano una serie di emozioni positive quando vengono loro mostrate immagini di neonati. Si sentono meno aggressivi, agiscono più teneramente e desiderano prendersi cura dei bambini che vedono. Questo vale soprattutto per i bambini ma un discorso simile può essere fatto anche nei confronti di cuccioli animali. Generalmente adulti e bambini valutano le immagini di animali molto giovani come più carini di quelli di quelli più vecchi.