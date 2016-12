Aggiornamento ore 14:37 - Vladimir Putin ha negato di voler espellere 35 diplomatici americani, in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. “La Russia - ha spiegato - si riserva tuttavia il diritto di assumere misure di ritorsione, e valuterà l'evoluzione delle relazioni tra i due paesi in ragione delle politiche che verranno adottate dal presidente eletto Donald Trump”. “Non scenderemo a livelli irresponsabili, e non creeremo problemi al corpo diplomatico presente in Russia”, ha aggiunto. Aggiornamento ore 12:26 - All'indomani della decisione di Obama di espellere 35 diplomatici russi, Mosca ha annunciato la prima risposta ufficiale: 35 diplomatici americani saranno invitati a lasciare il paese. A confermarlo è stato questa mattina il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D