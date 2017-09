Enrico Giovannini. Il nostro capitale umano e sociale ci ha permesso di superare la crisi

Nel cammino verso lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdgs), le aziende (e tutto ciò che ruota attorno a loro) devono fare la propria parte. Innanzitutto, aprendo gli occhi di fronte ai legami sistemici tra ambiente, società, economia. E, soprattutto, avendo il coraggio di cambiare modello. Continua la nostra conversazione con Enrico Giovannini, economista, professore universitario e portavoce di Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il 1 giugno, al Festival dello sviluppo sostenibile, i rappresentanti di imprese, finanza, cooperative e artigianato hanno firmato il primo manifesto italiano per l’Agenda 2030. E adesso? È già partita la richiesta a tutte queste associazioni, e non solo, di costituire un nuovo gruppo per dare attuazione alla Carta di Milano. Abbiamo identificato quattro aree: comunicazione e advocacy, formazione, condivisione delle buone pratiche e, infine, l’ingresso nel dibattito pubblico italiano. Su quest’ultimo punto siamo un po’ indietro rispetto ad altri paesi. A parte qualche campione riconosciuto, in pochi parlano di questi argomenti in televisione e così si rimane un po’ vittima dei media.

