We are still in. L’America organizza la resistenza ecologista a Donald Trump

125 città, 9 stati federali, 902 imprese e 183 università. È la fotografia dell’America che non ci sta. Che non accetta le decisioni del nuovo presidente Donald Trump in materia di ambiente. E che vuole ribadire la propria adesione all’Accordo di Parigi, con il quale si punta a limitare la crescita della temperatura media globale ad un massimo di due gradi centigradi, entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali.

We are still in: “Rappresentiamo 120 milioni di americani”

Facebook, Google, Apple, Tesla, Amazon: i colossi dell’economia americana contro Donald Trump

La California firma un accordo di collaborazione ambientale con la Cina

Bambini e ragazzi americani fanno causa al governo