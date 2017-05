Che la Norvegia stia puntando sulla mobilità sostenibile è cosa nota. Già da tempo la capitale Oslo ha annunciato di voler proibire l'accesso alle auto a benzina entro il 2019, mentre l'amministrazione pubblica ha dato un forte impulso all'installazione di colonnine per la ricarica pubblica.

Just heard that Norway will ban new sales of fuel cars in 2025. What an amazingly awesome country. You guys rock!! pic.twitter.com/uAXuBkDYuR