Il fiume Po è in crisi idrica. E l’estate non è ancora cominciata

Il fiume Po, il più lungo d’Italia con i suoi oltre 650 chilometri, è in crisi totale. Il livello delle sue acque, infatti, è sceso sotto lo zero idrometrico. Al ponte della Becca, in provincia di Pavia, è in deficit idrico di 2,5 metri. Oltre un metro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L'anticiclone non dà tregua al Po

L'agricoltura italiana è in difficoltà