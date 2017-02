L’11 febbraio è la Giornata mondiale per le donne e le ragazze nella scienza

Sembra incredibile ma ancora oggi la vocazione scientifica di donne e ragazze viene osteggiata in nome di pregiudizi sulla scarsa attitudine femminile per materie quali fisica, matematica e chimica. Per capire la poca considerazione che circonda le donne nel mondo scientifico basti pensare che il 97 per cento dei premi Nobel scientifici è stato assegnato agli uomini.