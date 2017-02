Giulio Piscitelli. Vi racconto i miei 7 anni sulle rotte dei migranti

“Non avevo pianificato di fotografare i migranti, ma in ogni viaggio li incontravo. Erano loro a venire verso di me”. Il destino del fotogiornalista Giulio Piscitelli è quello dei curiosi e di chi osserva senza filtri ideologici. A soli 35 anni ha realizzato per Contrasto il libro e la mostra Harraga. In viaggio bruciando le frontiere che si potrà visitare al Forma Meravigli di Milano fino al 24 marzo. Lui stesso sottolinea che protagonisti di questo lavoro, frutto di sette anni di spostamenti, sono i bambini, le donne e gli uomini che fuggono dalla povertà e dalla guerra, attraverso le rotte africane e balcaniche, con il sogno dell’Europa.

Piscitelli, un autodidatta dentro la notizia con discrezione

"Garantiamo il diritto civile a viaggiare"