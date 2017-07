Green Hill, viaggio nell’inferno dei beagle

Green Hill, il nome evoca sensazioni bucoliche e rassicuranti, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Se invece i cani potessero parlare e chiedessimo a uno dei beagle “ospiti” della struttura quali sensazioni evoca risponderebbe, probabilmente, con un’unica parola: terrore. Green Hill, situato a Montichiari, in provincia di Brescia, prima di essere chiuso nel 2012, era l’ultimo allevamento italiano di cani destinati alla sperimentazione in vivo. Migliaia di cani, cuccioli e adulti, allevati con lo scopo di essere vivisezionati in nome della ricerca scientifica. A qualcuno può sembrare raccapricciante e inumano, a qualcun altro assolutamente lecito, in base all’assioma (non sempre vero) che le ricerche sugli animali salvano vite umane. Insomma sia che lo reputiate immorale o giusto gli allevamenti che “creano” cavie sono legali. A Green Hill, però, c’era dell’altro. Cani morti conservati nei freezer, animali privi di identificazione, beagle a cui sono state tagliate le corde vocali o soppressi perché considerati “di seconda scelta”, per evitare l’iscrizione nell’anagrafe canina. Per anni gruppi e associazioni per i diritti degli animali hanno protestato e denunciato le irregolarità del centro, come le eutanasie senza validi motivi di salute, senza ottenere credito. Ghislaine Rondot, direttrice di Marshall Europe e co-gestore di Green Hill, si è sempre difesa, trincerandosi dietro le dichiarazioni della polizia locale e i verbali della Asl, secondo i quali era tutto in regola. Di altro avviso erano invece le guardie zoofile che avevano denunciato il ritrovamento di decine di cadaveri nei congelatori e centinaia di cani non iscritti all’anagrafe.