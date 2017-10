Pronti per la nottata elettorale? https://t.co/ubz5520Kut Chi vincerà le elezioni americane secondo voi? #USA2016

Attualmente i democratici alla Camera hanno 188 seggi contro i 246 repubblicani, una differenza rilevante.

Ma potrebbero riconquistarne ben 43 , di cui la metà grazie a candidate donna. In questo modo, potrebbero arrivare a quota 229, più della metà necessaria per ottenere la maggioranza. Ma non sarà una cosa facile.