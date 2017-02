Yann Arthus-Bertrand. Con Human voglio aumentare l’empatia tra le persone

Human, l’ultimo documentario del fotografo francese Yann Arthus-Bertrand, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 29 febbraio, dopo essere stato presentato al 72esimo Festival del cinema di Venezia e proiettato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La pellicola racconta, attraverso testimonianze di donne, uomini, bambini da ogni parte del mondo, piene di amore e di felicità, di odio e di violenza, come stia cambiando il concetto di umanità e come stiano cambiando le relazioni tra gli individui e le comunità. Le decine di interviste realizzate in trent'anni di attività e raccolte in oltre tre ore di documentario sono intervallate dalle immagini aeree del pianeta, marchio di fabbrica di Arthus-Bertrand, accompagnate da una colonna sonora che crea un’atmosfera ricca di empatia.