Le parole sul cibo di papa Francesco nel video per la Carta di Milano

Entro pochi mesi, qualcuno dice già a giugno, papa Francesco pubblicherà un’enciclica sull’ambiente. Una lettera indirizzata ai vescovi e a tutti i fedeli di religione cattolica il cui scopo è dettare la linea guida, creare una “dottrina” morale su un determinato argomento. In questo caso il rispetto dell’ambiente e della Terra intesa come luogo naturale, come “Creato”. Il contenuto dell’enciclica non è noto, ma da alcune dichiarazioni rilasciate dal Papa nel corso delle ultime settimane, è chiaro che sarà una lettera appassionata che cercherà di aprire gli occhi ai fedeli e alle persone che hanno il potere di cambiare le cose, per fare in modo che i prossimi appuntamenti internazionali possano dare risultati concreti. Parlando di cambiamenti climatici, lo scorso mese papa Francesco ha detto: “Non so se la colpa sia solo dell’uomo, ma gran parte della responsabilità è dell’uomo che sta prendendo a schiaffi la natura”. Un’indicazione ben precisa in vista della conferenza sul clima (Cop 21) che si terrà a dicembre, a Parigi. Alla giornata “Le idee di Expo. Verso la Carta di Milano” – l’appuntamento che si è tenuto il 7 febbraio, volto a raccogliere le idee di esperti sul tema dell’alimentazione per redigere un documento da lasciare in eredità una volta che l’esposizione universale di Milano sarà conclusa – il Papa ha partecipato inviando un videomessaggio in cui parla apertamente del problema delle diseguaglianze.