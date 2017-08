La casa di paglia italiana sbarca a Ibiza

La Burke House, il primo esempio di casa di paglia è stata costruita in Nebraska nel 1896 ed è ancora in perfette condizioni. La casa di paglia arriva in Italia, in Sud Tirolo, solo nel 2000, quando era ormai diffuso il concetto si edilizia sostenibile. Oggi, anche nel nostro paese, sono abbastanza numerosi gli esempi di edifici, non solo residenziali, in paglia intonacata. A motivare questa scelta l'economicità e il comfort ambientale di queste abitazioni. Tra gli studi di architettura che si occupano di edilizia sostenibile, il Bag Studio è tra i più operativi con le balle di paglia. Dopo l'esperienza della casa di paglia a Roma, lo studio arriva a Ibiza, in Spagna, con un altro progetto all'insegna dell'ecologia, ma sono davvero molti i progetti di casa ecologica che sfruttano questo sistema, non ultimo quello presentato per ricostruire la città dell’Aquila dopo il terremoto.

Perché scegliere una casa di paglia?

Costruire una casa di paglia, istruzioni per l’uso

Immagine di copertina: una balla di paglia compressa pronta per l'utilizzo. ©mapio.net