Un mare di rifiuti sulle spiagge italiane. I dati dell’indagine Beach litter di Legambiente

Buste di plastica, reti, tappi e scatole di latta, sigarette, bottiglie, cotton fioc, stoviglie. Non si tratta della lista della spesa, ma del vergognoso elenco di rifiuti che ogni anno si trovano sulle nostre spiagge, per non parlare di quelli che si trovano in mezzo al mare come le microplastiche o quelli che si depositano sul fondale. Rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono consapevole, che sono uno dei mali che affliggono il mar Mediteranno e le sue spiagge. Proprio quel mare magnum, straordinario patrimonio ambientale, culturale e storico nazionale, subisce continue minacce e attacchi: dal marine litter (rifiuti in mare e sulle spiagge) alla pesca illegale, dagli scarichi illeciti alla maladepurazione. Il rischio peggiore a cui sta andando incontro è quello di diventare un mare di plastica e spazzatura, con conseguenze pesanti sull’ambiente, la biodiversità, la salute dei cittadini e settori chiave come il turismo e la pesca.

Beach litter 2017, i dati

Il marine litter costa all'Ue 476,8 milioni di euro all'anno

La plastica in mare e sulle spiagge è un'emergenza globale