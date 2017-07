Leila Alaoui, fotografa dell’umanità, tra le vittime dell’attentato di Ouagadougou

L’obiettivo di Leila Alaoui inquadrava il mondo con il filtro dell’umanità. La sua professione di fotografa, infatti, era intrisa di militanza. Per le donne, per gli uomini, per la diversità, per le radici culturali dei popoli. Aveva 33 anni, ed è stata uccisa in seguito all'attentato che il 15 gennaio ha scosso la capitale del Burkina Faso, Ouagadougou. Raggiunta da numerosi colpi di arma da fuoco, non è sopravvissuta alle ferite, ed è deceduta il 18 gennaio.

Per Leila Alaoui la fotografia era “una missione sociale"

Il Marocco negli sguardi dei suoi protagonisti