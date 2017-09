Mai più cetacei in cattività

Il sorriso del delfino che vediamo attraverso il vetro di un acquario è solo una maschera che nasconde una tristezza grande come l’oceano da cui è stato strappato. I cetacei sono tra le creature più intelligenti e sensibili del mondo. I delfini vivono in gruppi sociali e sono in grado di riconoscersi allo specchio, capacità condivisa solo con gli uomini e gli scimpanzé. La vita in cattività è una tortura per qualsiasi animale, lo è ancora di più per animali così sviluppati, i delfini nei delfinari vivono circa la metà di quanto vivrebbero in natura e privati del loro habitat si deprimono irrimediabilmente.

L'Unep vieta la cattura dei cetacei a scopi commerciali

Strategie per la conservazione

Basta catture in natura

La soddisfazione dell'Enpa