Marcia per la scienza. Il 22 aprile il mondo scientifico scende in piazza

Per qualche giorno, Roma diventa la capitale dell'ambiente. Partirà infatti dal Pantheon, alle 16 di sabato 22 aprile, per terminare in piazza Campo de' Fiori, ai piedi della statua di Giordano Bruno, simbolo della resistenza della ragione all'oscurantismo, la prima Marcia per la scienza. "Abbiamo scelto la data del 22 come fil rouge con il grande negazionismo climatico intrapreso dall'amministrazione Trump", spiega Roberta Caffarotti, responsabile scientifica di Earth Day Italia. "Ma questo è solo uno degli aspetti: mentre la scienza è stata al centro delle decisioni politiche negli anni precendenti, nel tempo si è persa questa collaborazione. Vogliamo che il mondo scientifico torni a dialogare con i decisori politici".

La Marcia per la scienza, da Washington a Roma

Il Villaggio per la Terra, a Roma