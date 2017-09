Sì ai matrimoni gay in tutti gli Stati Uniti. E nel mondo si festeggia per i diritti

Negli Stati Uniti non è più possibile adottare leggi che vietino la celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo ha stabilito la Corte suprema americana venerdì 26 giugno con una decisione presa con il voto favorevole di cinque giudici su nove. Prima della sentenza erano già 37, più il Distretto di Columbia, gli stati che ammettevano i matrimoni gay, tra persone omosessuali, ma ora nessuno stato può permettersi di non celebrarle o di non riconoscere quelle celebrate altrove.