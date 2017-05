Le accuse contro le ong che salvano i migranti in mare, tra ipotesi e smentite

Esattamente un mese fa il pubblico ministero della procura di Catania Carmelo Zuccaro puntava il dito per la prima volta sul ruolo delle organizzazioni non governative nelle missioni di salvataggio di migranti del mar Mediterraneo: basandosi su dati forniti da Frontex, Zuccaro ipotizzava la presenza di relazioni tra alcune ong operanti con proprie navi tra l'Italia e la Libia e le organizzazioni criminali che si arricchiscono con la tratta di esseri umani. Un mese dopo, la vicenda è ancora apertissima, e si è trasformata in un vero e proprio caso politico, che rischia di minare la credibilità di tutte le ong, sebbene al momento solo una di quelle operanti nel Mediterraneo sia coinvolta in una inchiesta aperta non dalla Procura non di Catania, bensì da quella di Trapani. Ma cosa si imputa esattamente alle ong, e cosa rispondono le organizzazioni interessate, tra cui figurano anche Save the Children e Medici senza Frontiere?

Le accuse del procuratore

Noi in Senato vediamo #Zuccaro , @PaoloGentiloni a PalazzoChigi vede #Soros Dimmi con chi vai,ti dirò chi sei pic.twitter.com/6ysAw4RvEp — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 3 maggio 2017

Le Ong - e non solo - smentiscono

#Rispetto per chi soccorre#Rispetto per chi soffre#Rispetto per chi muore Nessun rispetto per chi infanga pic.twitter.com/w9oJvvK2wU — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) 28 aprile 2017