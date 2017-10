Ornella Pesenti, Breading: panettieri e associazioni insieme contro lo spreco di pane

Di fronte alle impensabili, inaccettabili, indigeste cifre dello spreco di pane in Italia, Ornella Pesenti ha deciso di lavorare in Breading, una startup che si propone di combatterlo, di ridurlo, di azzerarlo. Il pane innanzitutto perché è il cibo per eccellenza, un prodotto ricco di significati simbolici e, purtroppo, in tempi di crisi è un pasto pronto e maneggevole per moltissime persone indigenti. Si è pensato di valorizzare la dimensione di prossimità, facendo incontrare ‘di persona’ le associazioni di volontariato con gli esercenti e consentendo alle Onlus il ritiro ‘a piedi’ sia per abbattere le spese, sia nel caso non dispongano di furgoncini o altri veicoli. Ecco cos’è Breading, come funziona oggi e, secondo Ornella Pesenti, cosa si ripromette di fare domani, insieme a panettieri e associazioni di volontariato.