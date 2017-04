Pantelleria, 10mila alberi per riforestare l’isola

Sono stati almeno 600 gli ettari andati in fumo nel rogo che ha colpito l'isola lo scorso maggio. “Una situazione drammatica”, la definì il sindaco Salvatore Gabriele. Ma oggi per ripristinare la Perla Nera del Mediterraneo e rispondere con forza alla criminalità organizzata, è partita la campagna di crowdfunding “10mila alberi per Pantelleria”, dopo che a luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva istituito il Parco di Pantelleria, oggi 24° Parco nazionale.

Una raccolta fondi per Pantelleria

10mila alberi per la Perla Nera