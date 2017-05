Condannati a 16 mesi gli assassini del cane Angelo

La notte del 24 giugno 2016 a Sangineto, paese in provincia di Cosenza, quattro ragazzi hanno torturato un cane randagio chiamato Angelo, impiccandolo ad un albero e finendolo a bastonate, riprendendo il tutto con i loro smartphone. L’orrore per questo gesto aumenta esponenzialmente se pensiamo che i quattro lo abbiano fatto “per gioco”, come hanno ammesso loro stessi, e hanno poi pubblicato il video del loro crimine sui social network, vantandosi dell’assassinio di un animale mite e innocuo, che non avrebbe cercato di difendersi e che fino all’ultimo avrebbe scondinzolato ai suoi aggressori, mostrando loro un coraggio che probabilmente non conosceranno mai.

Giustizia per Angelo

Le condanne

Le misteriose vie della giustizia

Non solo Angelo