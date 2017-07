Cos’è il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto del 22 ottobre

Domenica 22 ottobre, dalle ore 7:00 alle 23:00, si tengono due referendum consultivi regionali, in Lombardia e in Veneto, per chiedere maggiore autonomia rispetto allo stato centrale.

Cos'è e cosa prevede il referendum per l'autonomia del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto

La secessione non c'entra nulla

Cosa pensano Roberto Maroni e Luca Zaia

Quando e come si vota, in Lombardia si sperimenta il voto elettronico

Il testo del referendum consultivo per l'autonomia in Veneto

"Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"

Il testo del referendum consultivo per l'autonomia in Lombardia

"Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione?"