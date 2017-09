Perché i catalani vogliono tenere un referendum sull’indipendenza nel 2017

La Catalogna ha un suo parlamento, un suo inno, una sua bandiera e due lingue ufficiali, il castigliano (lo spagnolo) e il catalano. Come tutte le 17 regioni spagnole è una comunità autonoma. Il suo governo, una coalizione di partiti separatisti di destra e di sinistra, vorrebbe che la regione fosse libera di decidere se “staccarsi” dal governo di Madrid, diventando indipendente. Così ha indetto un referendum, teoricamente in programma per il primo ottobre, scatenando una profonda crisi politica a livello nazionale che vede schierati da una parte le corti spagnole e il governo centrale del primo ministro Mariano Rajoy, dall'altra il governo catalano o Generalitat guidato dal presidente Carles Puigdemont e decine di migliaia di manifestanti scesi in piazza a sostegno del referendum.

Cos'è il referendum per l'indipendenza della Catalogna 2017

Come ha reagito il governo catalano

#President @KRLS: “Considerem q el Govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius” — Govern. Generalitat (@govern) 20 settembre 2017

“Siamo arrivati a questa situazione inaccettabile dopo aver chiesto a Madrid di aprire un dialogo politico decine di volte… invece di dialogare, il governo spagnolo ha scelto di affidarsi alla polizia e ai giudici, portandoci oltre i limiti di una democrazia che si rispetti”

Perché un referendum in Catalogna proprio ora

Al referendum vincerebbe il sì?

Una breve storia del separatismo catalano