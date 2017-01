Come si evitano le sanzioni europee sulla depurazione delle acque, il caso milanese

L’Italia ha un rapporto e una tradizione altalenante con le richieste dell’Unione europea e con i conseguenti richiami per inadempienze che molto spesso si trasformano in sanzioni, in multe salate per il bilancio del nostro paese, e quindi per i cittadini. Per fortuna, però, esistono esempi da seguire, case study che dimostrano come sia possibile fare, di come sia possibile rispettare gli impegni e dimostrare d’essere un paese credibile e all’avanguardia.

Il Gruppo Cap come esempio per l’Italia

I risultati di #GruppoCap nella risoluzione delle infrazioni. Finiti i lavori entro i tempi previsti. #acquepulite pic.twitter.com/Yz9nc7uAni — Gruppo CAP (@gruppocap) 29 Gennaio 2016

L’infrazione è chiusa

Un premio per 21 impegni di sostenibilità