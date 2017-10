Almeno 50 persone sono rimaste uccise nella sparatoria a Las Vegas, negli Stati Uniti, avvenuta la sera del primo ottobre durante l’esibizione del cantante Jason Aldean sul palco del Route 91 Harvest, festival di musica country che si tiene sulla Las Vegas Strip, la via famosa per hotel e casinò. La polizia ha ucciso l’unico sospettato.

Harrowing video of mass shooting during @Jason_Aldean set of #Route91Harvest Festival in #LasVegas. #MandalayBay pic.twitter.com/gaXgDBbZKV