Tap: cos’è il gasdotto che minaccia gli ulivi della Puglia

Da una parte ci sono 10 miliardi di metri cubi di gas naturale, l’anno. Dall’altra 200 ulivi di San Foca di Melendugno, che dovranno essere estirpati, sacrificati sull’altare dell’energia che arriverà dall'Est, dall’altra parte del mar Adriatico, passando proprio per l’uliveto del comune salentino. È su questo dualismo che si sta giocando in Puglia il duro scontro che vede da una parte i manifestanti No-Tap, che si oppongono alla realizzazione del Trans adriatic pipeline, l'oleodotto che porterà il gas dall’Azerbaigian all’Italia, e dall’altra la polizia e il governo italiano. Polizia che martedì 28 e mercoledì 29 marzo ha a più riprese forzato i blocchi umani al cantiere messi in atto da circa 300 manifestanti ed effettuato cariche in risposta al lancio di pietre da parte dei manifestanti. Gli incidenti hanno portato al ferimento di otto persone, tra cui anche tre consiglieri regionali.

Governo a favore, regione contraria

Il Trans adriatic pipeline