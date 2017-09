A pochi giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha sconvolto la costa dell’Ecuador, il bilancio delle vittime è salito a 525, più di 2.500 i feriti. Il sisma, avvenuto nella serata di sabato 16 aprile, è stato avvertito in più di otto province, tra cui la capitale Quito. Queste zone sono state poi colpite da più di 300 scosse di assestamento, dando luogo al peggiore disastro naturale del paese dal terremoto nella città di Ambato nel 1949.

Deadly quakes in #Japan and #Ecuador spotlight need for stringent building codes - @UN https://t.co/pA0R99xJdn pic.twitter.com/6VS0Q5CMkb