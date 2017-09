L’uragano Irma si appresta a toccare le coste degli Stati Uniti dopo aver devastato nella notte l’isola di Cuba e aver provocato già almeno 25 morti nel corso del suo passaggio sui Caraibi. Dieci vittime sono state registrate nella parte francese di Saint-Martin, due in quella olandese; quattro persone hanno perso la vita alle Isole Vergini americane, sei in quelle britanniche e nell’arcipelago di Anguilla. Altri due morti sono stati individuati a Porto Rico e uno a Barbuda.

First hurricane-force wind gust of 74 mph from Irma has been recorded in Key West, the National Weather Service says https://t.co/Y5i8861WkC

Whoa... Just recorded a 69 knot gust here at the office in Key West! That's 79 mph!!! Again, please, please shelter in place, inside! #Irma pic.twitter.com/p28xkjiQ2B