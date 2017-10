5 auto elettriche che potreste acquistare subito

Il mercato elettrico in Italia continua a crescere. Lo confermano i numeri, certo ancora non confrontabili con le altre motorizzazioni, ma comunque in crescita. Segno che le elettriche stanno pian piano entrando nel mercato e conquistando la fiducia degli automobilisti. Ecco qualche modello al quale fare un pensierino, già da oggi.

© NissanMotors

© KiaMotors

© RenaultMotors

© CitroenMotors

© BMWMotors

Immagine di copertina via newestcars.net